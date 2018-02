Politiek Café voor mensen die begeleiding nodig hebben

APELDOORN - Verschillende zorgorganisaties uit Apeldoorn organiseren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een Politiek Café speciaal voor mensen die begeleiding nodig hebben. Op 6 maart mogen de bezoekers zelf plaats nemen op de stoelen van de raadsleden. Een afvaardiging van politieke partijen zit in de zaal om te luisteren.

'Voor sommige mensen extra spannend om in deze setting een vraag te stellen, maar wel een grote stap in de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van deze mensen', zegt Wilma Hartman, die als directeur van De Klup één van de initiatiefnemers is. 'Er wordt in de politiek veel over deze mensen gesproken in plaats van met. Door dit soort avonden krijgen deze mensen ook een gezicht voor de politiek. Dat is van meerwaarde voor iedereen.'

Belangrijke thema’s

In Apeldoorn is het al enkele jaren een gewoonte om, met mensen die begeleiding krijgen, stil te staan bij de verkiezingen. Binnen deze groep spelen soms andere thema's een rol. 'Goede bewegwijzering in de stad bijvoorbeeld', vertelt Hartman. 'Voor jou en mij is het heel logisch om van A naar B te lopen, maar dat is het lang niet voor iedereen. Ook kan je bijvoorbeeld vragen verwachten over waarom er gekort wordt op hulp bij douchen, koken en andere ambulante hulp.'

Oefen stemhokje

Naast de politieke stellingen wordt er tijdens het Politiek Café ook aandacht besteed aan de gang naar de stembus. In de raadzaal wordt een stemhokje neergezet zodat de aanwezigen alvast weten hoe dat er straks uitziet. Voor sommigen gesneden koek maar voor velen toch een nieuwe gewaarwording.