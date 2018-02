Deze woning neem je overal mee naar toe

Volgens projectleider Constantijn Cox zou het één van de oplossingen voor een krimpgebied kunnen zijn. 'Je kunt wel weer een nieuwe woonwijk uit de grond stampen, maar die staat er voor tientallen jaren. Als de krimp uiteindelijk toeslaat heb je alleen maar leegstand. Dit huis kun je gewoon verkopen, als losgoed. Dus zonder adres.'

De tekst gaat verder onder de reportage.

Als je de woning binnenloopt is het net of je bij iemand op visite bent. Een keuken, zitgedeelte en eettafel vullen de begane grond. Daarnaast is er beneden een wc en ook een ruimte waar de wasmachine en droger kunnen staan. Via de trap kom je op een ruime overloop. 'Hier zou je een extra kamer van kunnen maken,' zegt Cox. Op de bovenverdieping zijn verder een luxe badkamer met douche én bad en een slaapkamer. 'Het is een woning voor jonge tweeverdieners', legt Cox uit.

Niet bouwen voor sloop

Het idee werd een paar jaar geleden geboren. 'Achterhoekse bedrijven hebben grote moeite goed gekwalificeerd personeel te vinden. Één van de redenen is dat er hier in de Achterhoek te weinig huizen zijn,' legt Cox uit. 'En wij zien ook wel dat er in de toekomst teveel huizen staan. We willen niet bouwen voor sloop en dit is volgens ons een perfecte oplossing'.

De woning moet tussen de 30.000 en 150.000 euro kosten. 'Het is maar net wat je wilt. We zijn nu ook aan het kijken of bedrijven de woningen willen kopen.' Net als Philips vroeger deed, kun je dan bijvoorbeeld een Kaak-wijk of een 24/7 Tailorsteel-wijk bouwen. 'We kijken naar allerlei facetten, zo kun je de woning kopen, maar ook huren of leasen is een mogelijkheid.' Voorlopig staat de woning nog nergens. 'We zoeken een gemeente die enthousiast is en met ons meedenkt.'

Zie ook: Achterhoek krimpt later; nieuwe woningen blijven nodig