Lokale politici gaan in debat in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - Om er voor te zorgen dat iedereen in Scherpenzeel goed geïnformeerd is voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, wordt er in de gemeente een politieke debatavond gehouden. De vijf deelnemende partijen komen op 7 maart samen in Kulturhuis de Breehoek om elkaar eens flink aan de tand te voelen.

Geschreven door Thomas Overdijk

Tijdens de politieke avond zijn Gemeentebelangen, SGP, CDA, de ChristenUnie en lokale partij Pro Scherpenzeel aanwezig. Het doel van het verkiezingsdebat is om alle kiesgerechtigden in de gemeente zo goed mogelijk te informeren over de politieke issues die leven in de gemeente. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat de verschillende agendapunten van de vijf partijen duidelijk worden; er moet 21 maart immers gestemd worden. Een interactieve avond Ook de inwoners die aanwezig zijn op de avond worden betrokken bij het debat. Zij kunnen meestemmen over bepaalde stellingen die tijdens het debat worden voorgelegd. Dit kunnen zij doen via hun telefoon. Het debat wordt in drie rondes gehouden. Tussendoor worden de lijsttrekkers geïnterviewd en pitchen politici hun partijprogramma.