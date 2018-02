Deel dit artikel:











Bewoonster ontdekt brand op tijd Foto: Mike Hofman/Persbureau Heitink

BEUNINGEN - Het had veel erger kunnen aflopen, de schoorsteenbrand in een woonboerderij in Beuningen. Maar de bewoonster van de boerderij aan de Koningstraat sloeg ogenblikkelijk alarm toen ze brand zag bij het rieten dak.

Volgens de brandweer heeft de vrouw 'extreem veel geluk' gehad. De brandweer wist erger te voorkomen. Rook en vlammen kwamen onder de dakpannen vandaan. Even was er angst dat de vlammen zouden overslaan naar het rieten dak, maar dat gebeurde niet. Op de brand kwamen meerdere brandweerwagens af.