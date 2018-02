Deel dit artikel:











Politieke partijen over de huidige verzelfstandiging van de zorg

MAURIK - Verzelfstandiging van de zorg, wat vindt de Burense politiek daarvan? In een artikel in de Stad Buren werd politieke partijen in deze gemeente daarnaar gevraagd.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Een veel gehoord geluid is dat het wel beter gaat dan voorheen, maar dat er desalniettemin verbeterpunten zijn. Alleen het PCG is van mening dat er geen reden is om veranderingen door te voeren. Maatwerk wordt door D66, de Partij voor de Dieren, VVD, Pvda en CDA met name genoemd. Voor iedereen zou er passende zorg beschikbaar moeten zijn. Dat mensen vaak verdwalen in de vele regels en daardoor niet de juiste zorg krijgen zou moeten aangepakt, zo stellen Gemeentebelangen en VVD. Tot slot meldt Gemeentebelangen nog dat zij zich zorgen maken om de bekendheid van het STIB (Sterk in de Buurt) binnen de gemeente.