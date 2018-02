Straalman moet weer wijken voor Abena bij De Graafschap

DOETINCHEM - Bart Straalman moet vrijdag thuis tegen Helmond Sport weer genoegen nemen met een rol op het tweede plan. Myenty Abena keert terug in de basis bij De Graafschap.

Abena ging in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV tot drie maal toe in de fout en blesseerde zich in die wedstrijd ook aan zijn hoofd. Hoofdtrainer Henk de Jong zette de rechtsback een aantal weken in de luwte, maar acht de tijd nu rijp voor een rentree van de fysiek sterke verdediger. 'Hij heeft een moeilijke periode gehad waarin we goed op hem gepast hebben. Morgen spelen we met veel ruimte in de rug en dan heb je ook snelheid nodig. En hij is ook een type dat het publiek hier wil zien', motiveert De Jong zijn keuze.

Van den Hurk terug bij groepstraining

Abena voor Straalman is de enige wijziging die de technische staf doorvoert in het elftal dat vorige week in de tweede helft ondersteboven werd gespeeld door FC Emmen (5-2). Dat gebeurde na drie overwinningen op rij. Anthony van den Hurk traint na een enkelblessure sinds woensdag weer vol met de groep mee. Ook Andrew Driver en Elvio van Overbeek zijn dichtbij een terugkeer in de selectie, maar zitten vrijdag allemaal nog niet bij de groep.

Helmond Sport staat voorlaatste en heeft alleen Jong FC Utrecht nog onder zich. De Graafschap bezet de achtste positie in de Jupiler League. Doelstelling is een plek bij de eerste vijf dit seizoen. Jong Ajax en Jong PSV, beide boven De Graafschap, doen als belofteploegen niet mee in de play-offs om promotie.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.NIeuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Olijve, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali