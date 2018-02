Deel dit artikel:











Leefbaarheidsdebat Ochten op dinsdag 27 februari

OCHTEN - Op dinsdag 27 februari vindt in het Dorpshuis Ochten een debat plaats over leefbaarheid in Echteld, IJzendoorn en Ochten. Welke stellingen er worden besproken is al bekend.

Het debat begint om 19.30 uur en staat onder leiding van Petra van der Horst. Per thema krijgen drie partijen een stelling voorgeschoteld. Nadat zij hierover hebben gedebatteerd, krijgen de andere drie partijen de gelegenheid te reageren. Vervolgens kunnen er vragen worden gesteld door het publiek. Er wordt gesproken over de volgende thema's: 1. Windmolens en duurzaamheid Stelling: 'Geen nieuwe windmolens nabij Ochten, IJzendoorn en Echteld' 2. Parkeren dorpsplein Ochten e.o. Stelling: 'Parkeerproblematiek in Ochten hoort nu eenmaal bij economische bedrijvigheid' 3. Buurtoverlast Stelling: 'Het tegengaan van buurtoverlast ligt in eerste instantie bij de buurtbewoners en niet bij de gemeente.' Er wordt afgesloten met vragen uit de zaal. De verwachting is dat de avond rond 21.45 is afgelopen. Iedereen is welkom.