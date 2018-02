Oplichter leefde in luxe, maar moet miljoenen terugbetalen en de cel in

ARNHEM - Een 46-jarige man uit Arnhem moet vier jaar de cel in voor oplichting, witwassen en verboden wapenbezit. Dat heeft de rechter bepaald. Ook moet hij ruim 3 miljoen euro terugbetalen, omdat hij die verdiend zou hebben door het plegen van strafbare feiten.

Samen met iemand anders lichtte de Arnhemmer diverse mensen op tussen begin 2009 en begin 2014. Ze vertelden hun slachtoffers dat ze in het buitenland honderden miljoenen hadden.

Dat geld zou vrijkomen als er boetes werden betaald. Ze vroegen geld om die boetes af te lossen. De slachtoffers zouden een flink rendement krijgen.

Maar volgens de rechtbank maakte de man het geld allemaal zelf op. Hij leefde in luxe, reed in dure auto's en vergokte veel geld in het casino.