De Graafschap en Youssef El Jebli gaan met elkaar door: 'Nooit bij zo'n mooie club gevoetbald'

De 25-jarige Utrechter kwam in 2015 over van de amateurs van FC Lienden. Hij groeide de afgelopen jaren steeds meer uit tot een populaire speler bij het publiek. El Jebli staat vaak in de basis, maar moet ook regelmatig genoegen nemen met een rol als reserve zoals bijvoorbeeld ook in deze fase van het seizoen. Toch wil De Graafschap graag door met de dynamische middenvelder en ziet trainer Henk de Jong nog voldoende rek in El Jebli.

De tekst gaat verder onder de video.

Contract voor twee jaar

'Voor 1 maart moet ik een beslissing nemen, maar ik wil graag blijven. En de club wil mij ook graag houden inderdaad. Ik denk dat we er wel uit gaan komen. Ik heb nog nooit voor zo'n mooie club gevoetbald. Ik ben goed met de spelers, met de fans, eigenlijk met iedereen', straalt El Jebli. Hij heeft een verbeterde aanbieding op zak en kan nu voor twee jaar zijn aflopende contract verlengen. 'Mijn zaakwaarnemer is nu even op vakantie, maar als hij terug is gaan we in gesprek.'

El Jebli maakte zich onlangs razend populair bij de fanatieke aanhang van De Graafschap. Na het met 7-0 gewonnen thuisduel tegen Jong FC Utrecht stortte de middenvelder zich tussen de fans op de Roodbergen tribune en zong uit volle borst mee.