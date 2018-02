Aanbesteding verbouw Museum Arnhem stopgezet; offertes veel te hoog

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft de aanbesteding van de verbouw van Museum Arnhem stopgezet. De offertes bleken gemiddeld 75 procent boven de raming te liggen.

De verbouw is geraamd op bijna 15 miljoen euro. Dat moet 550 vierkante meter extra expositieruimte opleveren, plus een opknapbeurt voor het rijksmonument. Ook is een nieuw depot voorzien voor de kunst- en archeologiecollectie van de gemeente.

Andere klussen

Aanvankelijk schreven meer aannemers zich in voor de verbouw, maar een deel van hen trok zich terug omdat ze andere klussen hadden aangenomen en geen tijd meer hadden voor dit project.

Wethouder Gerrie Elfrink over een mogelijke fout van de gemeente:

'Wat ook kan is dat onze ramingen er compleet naast zitten. Dat gaan we andere laten onderzoeken', aldus wethouder Gerrie Elfrink. 'We hebben wel ervaring met dit werk. Tot nog toe kloppen onze ramingen.'

Sluiting duurt langer

Het museum moest op 20 november de deuren al sluiten vanwege bouwonderzoeken en asbestsanering. De sluiting was gepland tot eind 2019, maar zal nu naar verwachting langer duren. Mogelijk wordt wel al eerder gestart met de restauratie.

Museum Arnhem blijft in de tussentijd actief door middel van pop-up tentoonstellingen, educatieprogramma's en andere activiteiten