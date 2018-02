Lingewaard: reputatie gemeente ernstig beschadigd

BEMMEL - De reputatie van de gemeente Lingewaard is ernstig beschadigd door het nieuws over het vermeend sjoemelen met medische adviezen die bepalen of een inwoner wel of geen hulp krijgt. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders.

Het college reageert daarmee op een recente uitspraak van het Medisch Tuchtcollege. Die gaf de arts, die eigenhandig een medisch advies aanpaste ten nadele van een inwoner van Lingewaard, een tik op de vingers. De arts ging diep door het stof, maar stelde ook duidelijk onder druk gezet te zijn door ambtenaren van de gemeente om het advies aan te passen.

Opmerkelijk dat college nu reageert

Het ontstaan van de hele crisis komt door een ontdekking die Carla Claassen deed. Ze is fractievoorzitter van de lokale SP en gebonden aan een rolstoel. Per toeval kwam ze er achter dat er twee versies bestaan van het WMO-advies voor haar. In het ene heeft ze recht op hulp. In de andere versie niet.

Dat het college nu - vlak voor het debat donderdagavond over de WMO - toch reageert op de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege is opmerkelijk. Zelf schrijven burgemeester en wethouders daarover: 'Wij hebben steeds gezegd dat wij ons niet wilden uitlaten over deze zaak, omdat het een individuele casus is en we, om privacy redenen, daar nooit uitspraken over doen. Bovendien is de zaak ook in behandeling bij de bestuursrechter.'

'Ook is de tuchtzaak een zaak tussen arts en inwoner, waar wij geen partij bij zijn geweest. Maar nu kunnen we niet anders, omdat het tuchtcollege, in zijn uitspraak, ook zaken heeft genoemd die de gemeente aangaan.'

'Selectief shoppen'

De gemeente legt de schuld bij de arts en voelt zich niet verantwoordelijk voor het aanpassen van het advies. Het college schrijft dat uit de uitspraak van het Tuchtcollege overduidelijk blijkt dat de gemeente zich niet bemoeid heeft met de inhoud van het advies. Ze citeren uit de uitspraak: 'Voor zover klaagster heeft bedoeld dat de gemeente de inhoud van het advies heeft bepaald, ziet het college (bedoeld is het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg, toevoeging door B&W, red,) voor dat verwijt dan ook onvoldoende grond.'

Carla Claassen (fractievoorzitter van de SP) die de zaak onderwerp van het debat maakte, noemt dat 'selectief shoppen'. De regels die volgen op het gebruikte citaat zijn volgens haar bewust weggelaten. Daarin staat te lezen: 'Wel is juist dat de gemeente uiteindelijk min of meer heeft gedicteerd wat er in het advies moest worden opgenomen. [...] Het college acht de klachten in zoverre gegrond.'

'Vertrouwen staat op spel'

De gemeente vindt zichzelf slachtoffer van suggestieve en onjuiste berichtgeving in de media. Daarbij vielen termen als fraude, sjoemelen en het dicteren van adviezen. Het college zegt daar nadrukkelijk afstand van te nemen en noemt de beschuldigingen onterecht: 'Burgers moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Door de berichtgeving in de media staat dat vertrouwen op het spel. Voor en na deze uitspraak is de reputatie van de gemeente, bestuur en medewerkers, ernstige schade toegebracht.'

Het college geeft aan het einde van de schriftelijke reactie aan in het debat van donderdagavond niet verder in te willen gaan op de zaak van Carla Claassen. De SP-fractievoorzitter zelf noemt de brief 'echt schokkend'. 'Het is aan de rechter om te oordelen of de gemeente zich schuldig heeft gemaakt aan fraude.' Die zaak dient eind maart.

