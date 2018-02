Deel dit artikel:











CDA Arnhem heeft verkiezingsprogramma klaar

ARNHEM - Het CDA in Arnhem is klaar voor de verkiezingen. De partij heet zijn verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst rond. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen is Ine van Burgsteden.

Speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn onder andere: Arnhem als thuisstad, sociaal beleid, veiligheid, verkeer en wonen . Kijk hier voor de het hele programma De top 10 van de Arnhemse CDA-lijst ziet er als volgt uit: 1. Ine van Burgsteden

2. Klaartje van Dillen

3. Jan Hutten

4. Martijn Bax

5. Scott van den Broek

6. David de Vries

7. Ryklof Wander

8. Harry Lahei

9. Mirjam Deelen 10. Lonneke Jansen-Oostenrijk Kijk hier voor de hele kandidatenlijst Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl