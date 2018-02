'Beschuldigingen fraude WMO Lingewaard missen elke grond'

BEMMEL - De beschuldigingen over het frauderen en bewust manipuleren door de gemeente Lingewaard in de toekenning van WMO-voorzieningen missen elke structurele grond. Dat stelt de lokale politieke partij Lingewaard.NU.

De partij heeft een motie opgesteld waarin het de hele gemeenteraad oproept het eens te zijn met die conclusie. In het debat van donderdagavond spreken de raadsleden met elkaar over het onderzoek dat is gedaan naar de manier waarop de WMO-voorzieningen aan inwoners van de gemeente Lingewaard worden toegekend.

'Criminele organisatie'

De opsteller van de motie is Peter Houtsma van Lingewaard.NU. 'Iedere organisatie maakt uiteraard fouten', verduidelijkt Houtsma. 'Maar in overwegende mate wordt de WMO consistent en correct uitgevoerd. Op social media werden we zelfs een criminele organisatie genoemd.'

De motie dient volgens hem twee doelen. 'Dat we als gemeenteraad afstand nemen van die verdachtmakingen en dat we zo vertrouwen uitspreken naar de organisatie toe. Dat je op die manier achter je ambtenaren gaat staan.'

Ook het college neemt vandaag openlijk afstand van de beschuldigingen van fraude en adviezen dicteren. Dat deed het in een reactie op een uitspraak van het Medisch Tuchtcollege. 'Burgers moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Door de berichtgeving in de media staat dat vertrouwen op het spel. Voor en na deze uitspraak is de reputatie van de gemeente, bestuur en medewerkers, ernstige schade toegebracht.'

In een reactienota neemt het college van burgemeester en wethouders alvast een aanloop naar het debat. Daarin onderstreept het college nog eens dat de onderzoekers concluderen dat het eigenlijk best goed gaat in Lingewaard, maar dat er wel verbeterpunten zijn. Volgens de lokale SP gaat er juist veel fout. Zo krijgen mensen die hulp nodig hebben, dat volgens de partij onterecht niet.

'Negatieve beeld weerlegd'

Het college schrijft: 'De raad zal begrijpen dat wij vooral ook tevreden zijn met deze conclusie, omdat daarmee het negatieve beeld dat ontstond in de pers en in sociale media over de uitvoering van de WMO in Lingewaard hiermee naar ons oordeel wordt weerlegd.' Het is aan de raad donderdagavond om te oordelen of ze het daarmee eens zijn.

In het kort ging die aandacht in de pers en via sociale media over de ontdekking die Carla Claassen deed. Ze is fractievoorzitter van de lokale SP en gebonden aan een rolstoel. Per toeval kwam ze er achter dat er twee versies bestaan van het WMO-advies voor haar. In het ene heeft ze recht op hulp. In de andere versie juist niet.

Eind maart voor de rechter

De arts die het advies opstelde bleek het eigenhandig te hebben aangepast. Hij ging diep door het stof, maar stelde onomwonden dat hij onder druk gezet was door twee ambtenaren van de gemeente om het rapport te nadele van Carla Claassen aan te passen. Het leverde hem onlangs een tik op de vingers op van het Medisch Tuchtcollege. De gemeente moet zich eind maart verantwoorden voor de rechter in Arnhem.

Claassen is het niet eens met de oproep die in de motie wordt gedaan. Ze wijst er op dat de onderzoekers zelf hebben aangegeven haar situatie buiten het onderzoek te laten. Over de motie: 'Dat kunnen ze niet stellen. Het is simpelweg niet onderzocht. Bovendien ga je zo als politicus op de stoel van de rechter zitten.'

Peter Houtsma van Lingewaard.NU is het daar niet mee eens. 'Voor individuele zaken is er de rechter. De onderzoekers hebben de zaak van mevrouw Claassen bewust buiten beschouwing gelaten. En terecht ook. Het ging in het onderzoek om algemene beschuldigingen en het onderzoek wijst uit dat die enkele casus geen doorwerking heeft in het hele beleid.'

