Dutch Bowl in Gendringen blijft vernieuwen Foto: REGIO8

GENDRINGEN - Tennistalenten van over de hele wereld strijden deze week in Gendringen in de vierde Dutch Bowl. Het tennistoernooi innoveert met spelregels en wordt naar eigen zeggen steeds internationaler qua deelnemers.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Het deelnemersveld is 80 procent anders dan vorig jaar', vertelt een trotse toernooidirecteur Goran Novakovic van de Dutch Bowl. Jonge tennissers uit 40 landen laten deze week hun kunsten zien in de sporthal in Gendringen. 'Daar zitten ook deelnemers uit nieuwe landen als Japan, Haïti en Bangladesh bij.' Volgens de Nederlandse deelnemers is het dé kans om kennis te maken met andere tennisstijlen. 'Als je in Nederland speelt, speel je toch vaak tegen dezelfde tegenstanders', schetst tennisster Emily Schut. 'Tegen de buitenlanders spelen is heel leuk.' 'Uniek in de wereld' Het toernooi in Gendringen maakt onderdeel uit van de wereldwijde Ten-Pro Global Junior Tour, waarbij onder meer wedstrijden worden gespeeld in Rusland en Spanje. 'Wij bieden iets dat wereldwijd niet bestaat', vindt toernooidirecteur Novakovic. Zo wordt geëxperimenteerd met court coaching. Trainers of ouders kunnen aan het einde van een set twee minuten tips geven aan de speler op het veld. 'Alles bij elkaar is het toch de kwaliteit waar de goede naam van komt', besluit Novakovic.