Wolf in bebouwde kom? Geen paniek!

BENNEKOM - De wolf mag dan in Bennekom in de bebouwde kom zijn opgedoken, maar dat is geen reden voor paniek. Dat zegt de organisatie Wolven in Nederland.

'Het dier heeft nauwelijks interesse in mensen', zegt een woordvoerder. 'Jaarlijks gaan honderdduizenden Nederlanders op vakantie naar gebieden waar wolven leven. Zonder er erg in te hebben maken ze midden in een wolventerritorium lange wandelingen of rusten lekker uit. Miljoenen Europeanen tonen al eeuwen aan dat je goed kunt samenleven met de wolf.'

'Laat de wolf met rust'

Zolang de mens de wolf met rust laat, is er volgens Wolven in Nederland niets aan de hand. 'Deze wolf is duidelijk opgejaagd en probeert van de situatie te ontsnappen door weg te rennen', zegt de woordvoerder over de wolf die in Bennekom is gezien.

Houd je aan deze gedragsregels als je een wolf ziet, zegt Wolven in Nederland:

Houd afstand, bij voorkeur 25 meter of meer.

Ga niet achter de wolf aan.

Voer de wolf niet.

Indien de wolf interesse toont of wanneer je je onveilig voelt, kun je extra herrie maken en rustig weglopen van het dier. Indien het een wolf is, zal deze eerder zelf weggaan om risico's te vermijden.

