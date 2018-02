NEC-trainer Lijnders heeft begrip voor woede bij fans

"Ze moeten teleurgesteld zijn", zegt Lijnders. "Toen we hier aankwamen bij het stadion, wist ik niet wat we moesten verwachten. Ze geven dingen aan en een aantal daarvan zit ook heel veel waarheid in, andere dingen natuurlijk niet. Uiteindelijk ging ik met een goed gevoel weg. Ik vond het wel prettig, je staat er niet alleen voor. Daarom zitten we allemaal bij deze club, vanwege de passie en het gevoel. Wij verwachten dat we tegen Fortuna weer de volle steun krijgen, daarom winnen we ook alle thuiswedstrijden.

Er zijn ook wat harde woorden gevallen intern na de afgang in Maastricht. "We hebben pittig. Hele goeie gesprekken met spelers. De spelers waren kritisch, maar we zijn vooral dichterbij elkaar gekomen. Deze wedstrijd wordt pas afgesloten na de 95 minuten tegen Fortuna. Het rare is dat we vier punten voor staan. In deze League kunnen we tegen iedereen problemen creëren, als we niet de juiste drive hebben. Maar ik kijk ernaar uit om hier thuis te spelen en vol gas te geven."

"We hebben geen blessures en willen vanaf de eerste minuut laten blijken wat we heel graag willen. We moeten met lef spelen en hard. Dan bedoel ik legale agressie, niet over de schreef natuurlijk. Maar we moeten het ook slim spelen, omdat Fortuna een hele gevaarlijke ploeg is. Ik heb een goed gevoel, maar dat had ik wel vaker en dan kregen we niks."