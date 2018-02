Spoeddebat over zandwinning in Beuningen

BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen komt vrijdagavond in spoed bijeen om te praten over het zandtransport van de Beuningse Plas.

Het spoeddebat is aangevraagd door VVD-fractievoorzitter Henk Plaizier en is mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en CDA. Aanleiding voor het spoeddebat is een nieuwsbericht in De Gelderlander. De krant meldt dat de gemeente Nijmegen ontkent dat ze ooit heeft toegezegd te zullen meebetalen aan het zandtransport. Het gaat om een bedrag van 1,3 miljoen euro.

Ook provincie wil niet meebetalen?

PvdA-fractievoorzitter Sijmen Versluijs zegt via via te hebben begrepen dat ook de provincie niet van plan is om 1,3 miljoen euro mee te betalen.

De Beuningse wethouder Piet de Klein gaat er vanuit dat zowel de gemeente Nijmegen als de provincie ieder 1,3 miljoen euro zou meebetalen aan het zandtransport. Dit lijkt niet te kloppen.

De aanvraag voor een spoeddebat is gericht aan de burgemeester, als zijnde de voorzitter van de gemeenteraad.