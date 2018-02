NEC vrijwel compleet voor topper tegen Fortuna

NIJMEGEN - NEC is vrijwel compleet voor de topper van vrijdagavond thuis tegen Fortuna Sittard.

De enige afwezige is Suently Alberto, die last heeft van een knieblessure. Steeven Langil heeft weer de hele week getraind. De Franse aanvaller zit waarschijnlijk weer bij de selectie. Op het middenveld krijgt Kevin Jansen waarschijnlijk de voorkeur boven Ferdi Kadioglu.

Het gat met Fortuna Sittard is vier punten. De Limburgers zijn op dit moment de dichtst genaderde concurrent in de strijd om rechtstreekse promotie. In Sittard won NEC met 2-1. Thuis heeft NEC onder trainer Pepijn Lijnders alles gewonnen, uit werd alleen maar verloren.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Jansen, Dijkstra, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.