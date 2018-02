Deel dit artikel:











D66: voormalig partijlid is er met de kas vandoor Foto: D66 Doetinchem

DOETINCHEM - D66 in Doetinchem zegt dat de nieuw opgerichte partij Lokaal Belang de partijkas heeft meegenomen bij de afsplitsing in oktober 2017. De kas was in beheer van de toenmalig fractievoorzitter van D66, Henri-Georges Moïze de Chateleux.

Het gaat om een bedrag van 1500 euro, zegt de voorzitter van D66 Doetinchem. De partij eist het geld terug. Henri-Georges Moïze de Chateleux was tot oktober fractievoorzitter van D66, maar hij stapte samen met zijn collega Willem Traag uit de partij. Hij bestrijdt dat zijn voormalige partij geld van hem krijgt en onderneemt mogelijk gerechtelijke stappen tegen het bestuur, zegt hij tegen de krant. Volgens hem werd er alleen door hem en zijn fractiegenoot geld gestort in de kas. Historisch zo gegroeid Volgens D66-voorzitter Ted van Vilsteren is het gebruikelijk dat wethouders, raadsleden en raadsvolgers een maandelijks bedrag afstaan, bedoeld voor bijvoorbeeld campagnes. Dit geld kreeg Moïze de Chateleux binnen, van Traag maar ook van D66-wethouder Telder (die inmiddels is opgestapt) en van de raadsvolger. Dat Moïze de Chateleux de kas beheerde, is volgens Van Vilsteren historisch zo gegroeid. De partij wil van de twee laatstgenoemden graag de afdracht hebben, omdat zij nog wel bij de partij zijn aangesloten. De voorzitter zegt zo 'coulant' te zijn naar Moïze de Chateleux en Traag. Afdracht is volgens hen geen verplichting Raadsverkiezingen Samen met Traag richtte Moïze de Chateleux Lokaal Belang op, waarmee zij meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe behouden beiden hun zetel in de raad. Ook voorzitter Van Vilsteren van de Doetinchemse afdeling van D66 laat het er niet bij zitten, maar hij wil nog niet zeggen of het tot een rechtszaak komt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl