Restaurant zet foto's inbrekers op Facebook

NIJKERK - Restaurant Ei8ht food&drinks in Nijkerk heeft foto's van inbrekers op zijn Facebookpagina gezet. 'Misschien helpt het voor de volgende keer', legt een medewerkster uit. 'Het bericht is ruim 500 keer gedeeld.'

'Ze hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Ze zijn via de achterkant binnengekomen.' De medewerkster wil niet zeggen wat de inbrekers hebben buitgemaakt.

'Wisten vasten niet dat we gesloten waren. Wie weet herkent iemand ze en kan ik de rekening sturen', schrijft het restaurant op Facebook.

Het restaurant heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en ook de camerabeelden afgestaan.

'We hebben ook gevraagd of we de foto's op Facebook mochten zetten. De politie mag dat niet vanwege de privacy, maar wij mogen dat wel', aldus de medewerkster.