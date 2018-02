Deel dit artikel:











Opknapbeurt voor speeltuin tijdens allereerste Gelderland Helpt Dag Speeltuin De Hakkelerkamp Winterswijk - Foto: Omroep Gelderland Speeltuin De Hakkelerkamp Winterswijk - Foto: Omroep Gelderland Speeltuin De Hakkelerkamp Winterswijk - Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - Gelderland Helpt is al jaren het platform waar Gelderlanders terecht kunnen met al hun vragen. Via internet, televisie en radio: of je nu oude fittingen zoekt, hamsters voor oma wilt hebben of een busreis aanbiedt, niets is te dol! Vanaf vandaag is er iets nieuws: de Gelderland Helpt Dag.

Samen met buurtbewoners gaan we de komende maanden de handen uit de mouwen steken om een stukje gemeentegrond op te knappen. Vandaag doen we dat in een speeltuin in Winterswijk. De speelplaats in de wijk Hakkelerkamp moet nodig onder handen genomen worden en dat doen we graag, met de hulp van omwonenden. Maak kennis met Winterswijk (de tekst gaat verder onder de video): Tijd voor praatjes Aan het eind van deze Gelderland Helpt Dag is niet alleen de speeltuin mooi geworden, maar hopen we ook op meer verbinding in de wijk. Want tijdens de Gelderland Helpt Dagen gaan we niet alleen hard werken, er is ook tijd voor een praatje met de buren. Want weet jij waar je buurman werkt? Hoe het gaat met die vrouw die tegenover je woont? En misschien is er wel iemand die wat extra hulp kan gebruiken... Kijk LIVE mee via YouTube U kunt natuurlijk zelf komen kijken en de handen uit de mouwen steken. Maar u kunt ook de hele dag LIVE meekijken via YouTube. Daarnaast kunt u ons tussen 12.00 en 14.00 volgen op Radio Gelderland én is er van 14.00 tot 14.30 een live registratie op onze Facebookpagina. Heeft jouw buurt ook een opknapbeurt nodig en wil jij dat nou samen met de buurt en onze hulp doen? Ga naar Gelderlandhelpt.nl om jouw buurt aan te melden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl