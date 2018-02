Concertconcours in Zutphen; sommigen liggen er al wakker van

Het concertconcours op 17 maart in Zutphen is een ware krachtmeting. De fanfares worden beoordeeld door een vakjury. Het gaat om intonatie, om balans, techniek, ritmiek, en uiteraard om de uitvoering. De beoordeling is zeer streng en precies. Voor fanfares is het concours belangrijk om te kijken waar ze staan, of de divisie waarin ze spelen nog klopt.

Nachten wakker liggen

Bij fanfare Door Eendracht Sterk uit Hedel wordt hard gewerkt aan het optreden voor het concours. Ze zitten nog niet helemaal op een lijn, er moet nog flink gerepeteerd worden. Dirigent Gert-Jan Rongen heeft een analyse van de try-out gemaakt en waarschuwt zijn orkest voor de strenge concours-jury: 'Daar zitten straks drie mannen op 25 meter afstand en die bepalen of het gelijk is of niet, hoe het daar klinkt dat is van belang', zegt Rongen.

Voor sommige orkestleden is de voorbereiding naar het concours dan ook best pittig. Slagwerker Hanny van der Schoot: 'Ik heb er een nacht van wakker gelegen dat ik één slag te laat had. Dan erger ik me vreselijk.'