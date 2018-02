ARNHEM - Eén stam. Drie takken. Van aluminium. Op een betonnen sokkel. Dat is de Wageningse Boom. Het kunstwerk van kunstenaar Sjoerd Buisman staat nu tien jaar op het terrein van de Wageningen Universiteit.

De stam is de universiteit. De takken zijn de verschillende onderdelen van de Universiteit. De boom was een cadeau bij het 90-jarig bestaan. In maart bestaat de universiteit 100 jaar en in haar bestaan bouwde ze een grote verzameling beelden op. Van vogelnest tot zaaier. Allemaal hebben ze iets te maken met natuur, leven, groeien, bloeien. Enfin, met de onderwerpen waarnaar daar onderzoek wordt gedaan.

Benieuwd of er een nieuw werk bijkomt om het eeuwfeest luister bij te zetten.