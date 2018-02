Chauffeur die man aanreed nog niet gevonden

DREMPT - De politie heeft de chauffeur die vorige week donderdag een man aanreed in Drempt nog niet gevonden. Het slachtoffer werd gewond achtergelaten op straat.

'We hebben wel informatie gekregen, maar nog geen tips die hebben geleid naar een verdachte', aldus de politie. De 67-jarige man uit Drempt werd op de Kerkstraat in zijn woonplaats aangereden en vervolgens achtergelaten. 'Het slachtoffer moest kort in het ziekenhuis blijven, maar kon daarna weer naar huis', zegt de politie.

De politie benadrukt dat mensen die meer weten zich moeten melden. Of er een dader in beeld is, is niet duidelijk. 'Het onderzoek is nog gaande, dus meer details over de toedracht kan ik je niet geven.'



