Omwonenden vinden oplossing voor verkeerssituatie bij Lidl in Velp

VELP - Omwonenden hebben een oplossing gevonden om de verkeerssituatie bij supermarkt Lidl op de Noorder Parallelweg definitief op te lossen. De gemeente Rheden vindt het zo'n goed idee, dat het nog voor de zomer wordt geregeld.

Een deel van de Noorder Parallelweg werd in 2016 een eenrichtingsweg, omdat er volgens de gemeente sprake was van een levensgevaarlijke verkeerssituatie. Bij de spoorwegovergang konden vrachtwagens voor de Lidl moeilijk de straat in rijden als er gelijktijdig ook verkeer uit dezelfde straat kwam.

Noorder Parallelweg verbreden

Omwondenden hebben nu een oplossing gevonden, waardoor de Noorder Parallelweg geen eenrichtingsweg meer hoeft te zijn. Nog voor de zomer is de rotonde op de Nordlaan klaar en kan het vrachtverkeer komend uit de Larensteinselaan tot die rotonde doorrijden, daar draaien, om vervolgens linksaf de Noorder Parallelweg naar de Lidl in te slaan. Om dit mogelijk te maken, moet de Noorder Parallelweg verbreed worden.

De gemeente Rheden heeft het idee van de bewoners om de Noorder Parallelweg te verbreden overgenomen. Hierdoor kan het éénrichtingsverkeer op deze weg worden opgeheven, waardoor de omwonenden geen overlast meer hebben van extra verkeer in de wijk.

Foto: Studio Rheden

Ondertussen is de Lidl bezig met uitbreiden. Er zijn twee naastgelegen huizen gekocht en die zijn inmiddels gesloopt. Daardoor is er ruimte voor het aanleggen van 51 extra parkeerplaatsen ontstaan waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen bij de Lidl op 99 uitkomt. De Lidl wilde beter bereikbaar zijn en een tweede uitrit aan de Middellaan hebben. Deze tweede uitrit is door deze oplossing niet meer nodig.