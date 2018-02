Vrouwen in de politiek; in Winterswijk snappen ze dat wel

DOETINCHEM - De rode verkiezingsbus staat bij theater Amphion in Doetinchem deze vrijdagmiddag. We hebben het over vrouwen in de politiek. In Winterswijk zijn vijf van de zeven lijsttrekkers vrouw, en in de raad ligt het gemiddelde aantal vrouwen tien procent hoger dan in de rest van Nederland.

Tijd voor een goed gesprek over vrouwen in de politiek, waarom dat noodzakelijk is en hoe het aantal werkende vrouwen in zijn algemeenheid omhoog kan of moet.

Achtentwintig procent van de vrouwen in de Nederlandse gemeenteraad is vrouw. In Winterswijk is dat 38 procent.

Aangeschoven zijn Elvira Schepers (PvdA), Ilse Saris (wethouder CDA), Inge Klein Gunnewiek (VVD) en Tineke Zomer (GroenLinks).

Hoe combineer je dat toch?

De vraag die zij allemaal weleens krijgen is: Hoe combineer je al dat raadswerk toch met je gewone werk en je gezin?

Schepers: 'Die vraag irriteert mij. Hij wordt ook niet aan een man gesteld. Als het gesteld wordt uit interesse, dan vind ik dat prima. Maar als het is omdat ik vrouw ben, dan vraag ik altijd: stel je die vraag ook aan een man?'

Rechts achteraan: Schepers, daarnaast: Zomer, Saris en uiterst rechts Klein Gunnewiek

Zomer: 'Wij vroegen ons af waarom het een bijzonderheid is, want als er meer mannen zijn dan is dat kennelijk normaal. Ik vind de vraag 'hoe combineer je alles' dan ook een vrij impertinente vraag. Dat gaat je geen zak aan, zeg ik dan.'

Wat is het belangrijkste binnen een raad, een exacte mix?

Schepers: 'Het gaat in eerste instantie om kwaliteit, dat staat voor ons alle vier voorop. Daarom zijn wij gekozen.'

Saris: 'Ik vind een mix gewoon heel belangrijk, van man, vrouw en jong en oud. Ik denk dat wij in Winterswijk wel op de goede weg zijn. De manier van politiek bedrijven verandert als er een goede afspiegeling is. In het college kan het wel iets beter (Saris is daar de enige vrouw, red.).

Wat dragen vrouwen bij ten opzichte van vrouwen?

'Het ego staat bij mannen wel vaker wat meer op de voorgrond', zegt Zomer.

Klein Gunnewiek: 'Het is maar net wat je als vrouw wilt en hoe je het afspreekt thuis. Tineke van GroenLinks zat een aantal jaar geleden nog voor een andere partij in de raad. Ik vond haar toen heel sterk inhoudelijk. Blijf vooral bij jezelf, denk ik altijd.'

Verbinding zoeken

Zomer: 'Ook je persoonlijkheid heeft veel te zeggen over je geschiktheid als raadslid, naast of je een man of een vrouw bent. Vrouwen durven kwetsbaarder te zijn en zoeken eerder naar de verbinding. Voor mij is Femke Halsema mijn grote voorbeeld. Je in dienst stellen van een partij én een leider kunnen zijn, dat vind ik mooi aan haar.'

Schepers: 'Ik denk dat we ons moeten richten op de ontwikkeling van vrouwen en hen niet alleen neerzetten als moeder of huisvrouw, maar ook als mens die iets in zijn mars heeft en die iets kan betekenen voor de maatschappij. Dat kan feitelijk iedereen.'

Topgemeente

Saris voegt toe: 'Ik heb nooit last gehad van mijn vrouw-zijn, ik houd van inhoudelijk werken en heb fijne collega's. De gemeente zelf heeft meer mannen dan vrouwen in dienst. Dat komt niet door een voorkeurspositie, maar ze hebben wel de meerderheid.'

'Je ziet dat Winterswijk is een topgemeente is op het gebied van wonen, werken; het bruist hier. We zijn heel eensgezind en dat haalt zelfs het landelijke nieuws', besluit de wethouder.

