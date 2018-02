Deel dit artikel:











Jongeren vloggen over politiek: de verkiezingsbus is in Doetinchem

DOETINCHEM - Wat boeit jongeren en waarom is politiek niet sexy? De rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus staat donderdag bij het Graafschap College in Doetinchem, waar jongeren in samenwerking met de streekomroep Regio8 een twee uur durend radioprogramma maken.

De jongeren gaan vloggen over zaken die hen interesseren en ook over wat zij weten van lokale politiek en waarom zij zelf wel of niet (zouden) gaan stemmen. De uitzending wordt door Regio8 opgenomen en uitgezonden op 4 maart. Het is stralend weer, er is een boel aanloop en de bus zit stampvol. Discussie in de bus: Zo kan het gaan over leegstand in de binnenstad, inrichting van sportcomplexen en de afstemming van het openbaar vervoer. En er is taart! Zo ziet het eruit bij de bus: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl