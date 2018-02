Deel dit artikel:











VIDEO: Wolf loopt op z'n dooie gemak door woonwijk De wolf in Bennekom. Foto: Jorg Bolder

BENNEKOM - De wolf is voor het eerst in Gelderland in woonwijken gezien. Vanuit Bennekom en Veenendaal komen meldingen over een wolf die door een woonwijk loopt.

Jorg Bolder kwam woensdagavond net terug van zaalvoetbal. Hij reed op de fiets door Bennekom toen hij oog in oog stond met de wolf. 'Ik wist meteen dat het een wolf was. Hij was zo groot en fors. Zoveel groter dan een hond.' Hard fietsen, wolf in sukkeldrafje Meteen pakte Jorg zijn mobieltje om de wolf te filmen. Het beest liep op z'n dooie gemak door de straten. 'Ik moest hard fietsen om de wolf bij te houden, terwijl de wolf eigenlijk op een sukkeldrafje liep. Dat geeft aan hoe groot en sterk zo'n beest is.' Uren later werd de wolf in de nacht van woensdag op donderdag gezien in Veenendaal. Ook daar liep het beest door een woonwijk. Meerdere mensen hebben opnames van gemaakt van de wolf in Bennekom en Veenendaal: Uw browser bevat geen ondersteuning voor HTML5 audio. De organisatie Wolven in Nederland bevestigt inmiddels aan Omroep Gelderland dat het daadwerkelijk om een wolf gaat. Eerder deze week werd al een wolf gezien aan de rand van de Veluwe bij de Nederrijn. Zie ook: Wolf in bebouwde kom? Geen paniek! Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl