Hester Veldman (VVD) beste debater in verkiezingsdebat Ede

EDE - In cultuur en theatercentrum Cultura in Ede werd afgelopen woensdag een verkiezingsdebat georganiseerd door de Rotary club Ede. Hester Veldman van de VVD kwam die avond goed uit de verf.

Aan het debat deden neghen partijen mee: CDA, ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen, SGP, VVD, PvdA, Burgerbelangen en GroenLinks.

De partijen gingen stevig met elkaar in discussie over een aantal typisch Edese kwesties, zoals herinrichting van het Edese centrum, Cultura, sociale woningbouw en de koopzondagen in Ede en de buitendorpen.

Hester Veldman van de VVD werd als beste debater uitgeroepen door het publiek. Het debat wordt via EDE TV uitgezonden op vrijdag, en zaterdag, en zondagavond vanaf 20.00 uur.

Voor de verkiezingen wordt het nog een keer herhaald.