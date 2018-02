Opening uiterwaarden groots aangepakt

BEUNINGEN - Beuningen en de provincie gaan de reconstructie van de uiterwaarden dit najaar feestelijk vieren. Men hoopt dat veel inwoners en verenigingen hieraan een bijdrage willen leveren.

Muzikanten, dichters, dansers, sporters - iedereen is welkom. In de uiterwaarden is een stuk wildernis gecreëerd, dat ook toegankelijk is gemaakt voor het publiek. Het 5 km lange natuurgebied loopt van Weurt tot aan Ewijk. Medio juli is het volledig open voor publiek.

Op 6 maart is er vanaf 19.30 uur een infoavond in het Beuningse gemeentehuis voor degenen die willen bijdragen aan de opening.

