Ronnie Flex op bevrijdingsfestival Wageningen

WAGENINGEN - Ronnie Flex is op 5 mei te zien op het bevrijdingsfestival in Wageningen. De rapper treedt op met de band Deuxperience.

Flex en Deuxperience zijn 'ambassadeurs van de vrijheid', die met een helikopter van bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival gaan. Ze treden ook op in Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland.

'Ik was altijd al geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en onvrijheid', zegt Ronnie Flex. 'Ik ga daar tijdens mijn optredens ook iets over zeggen. In de praktijk is het best moeilijk om dat aan te kaarten.'

De andere ambassadeurs zijn dj Fedde Le Grand (Den Haag, Zeeland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht) en de band MY BABY (Amsterdam, Haarlem, Limburg en Brabant).