Getergd NEC leeft onder hoogspanning toe naar kraker tegen Fortuna

NIJMEGEN - NEC beleefde een roerige week. Emotionele fans die zich roerden, praatsessies met krachttermen en de oplopende spanning voor de topper tegen Fortuna. Vrijdag moet het gebeuren in de eigen Goffert.

NEC treft vrijdagavond het verrassend presterende Fortuna Sittard dat vier punten minder heeft en op dit moment derde staat in de Jupiler League. Beide ploegen beleven een onrustig seizoen, maar zowel de Nijmeegse club als de Limburgers zijn in de race om te promoveren. Onder de nieuwe trainer Pepijn Lijnders, die in de winterstop Adrie Bogers verving als hoofdcoach, gaat het sportief slecht. Vier nederlagen en drie overwinningen voor de club met de hoogste begroting.

Goede slag

'We hebben geluk dat Fortuna ook een paar keer heeft verloren, maar dat is een gegeven. Het is mij te makkelijk om te zeggen dat het aan deze trainer ligt, want voor de winterstop hadden we dezelfde selectie als nu', zegt middenvelder Mart Dijkstra. 'We staan er nog steeds uitstekend voor en kunnen vrijdag een goede slag slaan.'

Supporters reageerden emotioneel en fel na de wanprestatie in Maastricht tegen MVV. NEC verloor met 4-1 en dat was het vierde verlies in exact vier weken. 'Ik snap ze goed', zegt Dijkstra. 'Ik was ook boos en teleurgesteld. En met mij ook veel anderen. We hadden allemaal onze frustraties.'

Streng en hard

De 27-jarige Groninger, die ook bij Cambuur en Sparta Rotterdam speelde, begrijpt de waarschuwing die zijn collega Gregor Breinburg uitdeelde door te zeggen dat het tijd is om nu wakker te worden bij NEC. 'Dat begrijp ik. We hebben deze week gesprekken gevoerd. Met de staf en alleen met de groep. Je moet streng en hard zijn voor elkaar.'

Selectie unaniem

Ik denk zeker wel dat het in deze groep zit. Maar misschien waren we wel te lief of wisten we er niet goed mee om te gaan. Dit is een wake-up call. Ik denk dat de boodschap nu goed is aangekomen. Iedereen was ook unaniem. We hebben één gezamenlijk doel. Het is nog niet te laat, maar het is wel zaak dat we het ook beter gaan doen. Dat is het doel.'

De druk op NEC is groot. Promotie binnen een jaar is een harde eis van de clubleiding en de invloedrijke investeerders achter de schermen. 'Ik voel die druk niet zo, want ik wil altijd wedstrijden winnen. Die drang leg ik mezelf wel op en heb ik niet nodig van buitenaf', aldus Dijkstra.