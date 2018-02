Nijmegen herdenkt honderden doden tragisch bombardement

NIJMEGEN - Voor de 74e keer herdenkt Nijmegen het grote bombardement van 22 februari 1944. De historische binnenstad werd toen grotendeels verwoest en zo'n 800 mensen verloren hun leven. Elk jaar staat de stad stil bij de tragedie.

De plechtigheden zijn deze donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat en bij het monument De Schommel aan het Raadhuishof. Tegelijkertijd is er ook een herdenking bij de Begraafplaats Daalseweg. Daar liggen veel slachtoffers begraven. Onder anderen burgemeester Bruls en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zijn bij de plechtigheden aanwezig.

Geen vergissing, maar fout Amerikanen

Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het bombardement in Nijmegen een vergissingsbombardement was. Geallieerde vliegtuigen wilden eigenlijk een Duitse vliegtuigfabriek bombarderen, maar keerden als gevolg van onder meer verslechterd weer eerder terug. Daarbij kozen ze op de terugweg een doel om hun bommen te laten vallen waarbij Nijmegen per ongeluk werd aangezien voor een Duitse stad.

Maar volgens de Nijmeegse onderzoeker Joost Rosendaal is het op 22 februari anders gegaan. De Amerikaanse vliegers kozen volgens hem op de terugweg als gelegenheidsdoel het spoorwegemplacement in Nijmegen, maar raakten daarbij de binnenstad met alle tragische gevolgen van dien.

