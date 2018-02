Topdrukte in schaatswinkel: 'We moeten vol aan de bak'

WEZEP - De verwachte strenge vorst zorgt al dagen voor de nodige schaatskoorts. En dus is het topdrukte bij schaatswinkel Stouwdam in Wezep. 'De winkel wordt al een paar dagen platgelopen', aldus eigenaar Henk Schra. 'We moeten vol aan de bak.'

Al tachtig jaar worden er in speciaalzaak Stouwdam in Wezep schaatsen verkocht. Maar zo druk als nu is het niet vaak. De winkel wordt platgelopen door mensen die snel nog even materiaal willen kopen. 'Het is drukker dan andere jaren toen de voorspellingen goed waren', zegt Schra bij Radio Gelderland. 'Toen hadden mensen toch minder vertrouwen. Nu lijkt het echt een langere periode koud te worden. En het is vakantie volgende week, dat helpt ook natuurlijk.'

Zwakke enkels geen excuus meer

Ook is schaatsen veel minder moeilijk geworden de laatste jaren. 'Vroeger was het best lastig met die lage leren schoentjes met een ijzer eronder', aldus de winkelier. 'Maar tegenwoordig heb je stevige hoge schoenen. Daar kan iedereen op schaatsen. Ook mensen met zwakke enkels. Het zijn net skischoenen.'

Siberische kou

Vanaf zaterdag wordt het steeds kouder. Volgens weervrouw Britta van Gendt kan het begin volgende week wel -12 worden in Gelderland. Overdag schommelt het kwik dan rond het vriespunt.

