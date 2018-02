Deel dit artikel:











Eenzame ouderen krijgen les over chips bij NXP De NXP-fabriek in Nijmegen. Foto: ANP

NIJMEGEN - Bijzonder bezoek donderdagmiddag bij chipfabrikant NXP in Nijmegen: eenzame ouderen komen er een dag op bezoek. Stichting Met je hart Nijmegen organiseert een diner in het bedrijfsrestaurant van NXP en medewerkers zorgen voor een uitgebreide les over chips.

'We kijken er naar uit deze mensen persoonlijk te ontmoeten', vertelt Maurice Twijnstra van NXP bij Radio Gelderland. 'Het is voor ons ook weer eens iets anders. We laten ze het bedrijf zien en hebben we een quiz georganiseerd over chips. De ouderen zullen verbaasd zijn over waar die kleine dingen allemaal inzitten.' Luister hier naar het gesprek met Maurice Twijnstra: Ook burgemeester Bruls is bij het bezoek aanwezig. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl