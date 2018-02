Meeste hennepkwekerijen worden opgerold in Oost-Nederland

ARNHEM - De politie heeft in 2017 veel minder hennepkwekerijen ontmanteld dan het jaar ervoor. In het district Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) werden de meeste opgerold: 761.

In het hele land werden er 4670 ontmanteld; 15 procent minder dan een jaar eerder. De daling kan komen doordat de politie andere prioriteiten stelt, zegt hennepcoördinator John Jespers van de politie.

Het is volgens Jespers niet zo dat het aantal hennepkwekerijen daalt. 'De netbeheerders hebben onlangs geschat dat er ongeveer 30.000 hennepkwekerijen zijn. Dat aantal is stabiel, er zijn geen aanwijzingen dat het afneemt.'' Het is ook niet zo dat criminelen beter zijn in het verbergen van plantages. 'Ze zijn constant bezig om ons om de tuin te leiden, dat gebeurt al jaren.'