Brandweermannen zetten zich in voor Gelderse ijsbanen

ARNHEM - Diverse brandweerkorpsen zijn momenteel in touw om te zorgen voor mooie ijsvloertjes in Gelderland.

Het gaat flink vriezen, vooral vanaf het komende weekend. En dat betekent dat de harten van schaatsliefhebbers sneller beginnen te kloppen. Zou het er dan deze winter toch van komen om op ijsbanen en misschien wel op plassen te kunnen schaatsen?

De vrijwilligers van de brandweerkorpsen in Gelderland doen er in ieder geval hun best voor.

Neede

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/brandweerneede/videos/1710444489014170/?permPage=1]

Zo is de brandweer in Neede woensdagavond bezig om het Marktplein van een laag ijs te voorzien.

Borculo

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/1140643352641943/posts/1751745861531686]

De brandweer in Borculo heeft een pannaveldje onder water gezet. 'Met de aankomende nachtvorsten moet het toch lukken om volgende week tijdens de schoolvakantie een mooi schaatsbaantje te hebben. Het pannaveldje is afgesloten, dus gelieve niet alsnog proberen of het ijs al hard genoeg is', schrijven de vrijwilligers van brandweer Borculo op Facebook.

Wehl

Foto: brandweer Wehl via Facebook

Ook in Wehl zijn de brandslagen uitgerold om een ijsbaan mogelijk te maken.

Doornenburg

En ook in Doornenburg is er hoop dat er binnenkort geschaatst kan worden.

Zie ook: