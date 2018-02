Personeel en cliënten thuiszorg Vérian zijn boos

Het Vérian-personeel is boos over het feit dat er fors gesnoeid wordt in het aantal uren dat ze bij cliënten kunnen zijn. In de praktijk houdt het in dat het thuiszorgpersoneel minder tijd heeft om hetzelfde te doen óf dat een deel van de taken niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Er zijn gevallen waarbij de Vérian-medewerkers van vier naar slechts twee uur gaan. De nieuwe werkwijze gaat volgende week in. Ook cliënten zijn boos. 'Mijn hulp kan geen ijzer met handen breken', aldus een man bij wie de thuishulp nog maar 3,5 in plaats van 5,5 uur komt.

De tekst gaat door onder de video:

'Schoon en leefbaar'

Wethouder Bert Frings ontving van het Vérian-personeel een stapel met 49 klachten. Frings liet weten dat de thuiszorg niet meer in uren geïndexeerd wordt, maar dat de afspraak is dat mensen een 'schoon en leefbaar huis' krijgen. Verder gaf hij aan dat de gemeente Nijmegen al zo'n 4 miljoen euro bijlegt om de 30 procent bezuiniging op de thuiszorg van de rijksoverheid niet door te hoeven voeren.

Volgens het personeel kan er met het terugdringen van het aantal uren niet voldaan worden aan de eis van een 'schoon en leefbaar huis'. Na een discussie met de thuiszorgmedewerkers zei wethouder Frings dat hij nog wel in gesprek zou gaan met Vérian over de werkwijze.