Deel dit artikel:











Missie geslaagd: Sven (8) mag naar concert Ed Sheeran Foto: ANP

CULEMBORG - Het is de 8-jarige Sven uit Culemborg gelukt! Het jongetje mag in juni naar het concert van de populaire zanger Ed Sheeran in Amsterdam.

Zelf een kaartje kopen was Sven niet gelukt. Daar baalde hij zo van, dat hij Ed Sheeran een persoonlijke brief stuurde. Daarin stelde hij de vraag wat hij moest doen om alsnog aan twee kaartjes te komen. Zijn moeder was zo vriendelijk de tekst in het Engels te vertalen. Ze plaatste een kopie van de brief op Facebook en toen ging het balletje rollen. De media kreeg lucht van het verhaal en Sven werd woensdagmiddag gebeld door Coen en Sander van Radio 538. De jongen dacht dat hij een plaatje aan mocht vragen in de uitzending van de dj's, maar hij kreeg twee kaartjes voor het concert cadeau. 'Jeej! Dank je wel', reageerde hij enthousiast. Sven neemt zijn moeder mee naar het concert. Hij hoopt dat Sheeran het nummer Galway Girl zal spelen in de Johan Cruijff ArenA, dat is namelijk zijn favoriete nummer van de Brit. Van Ed Sheeran heeft Sven nog geen reactie gehad. De kaartjes kreeg hij van Radio 538 en Mojo Concerts. Zie ook: Sven (8) schrijft brief aan Ed Sheeran Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl