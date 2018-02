Hardleerse dievegge negeert winkelverbod

WIJCHEN - Een 37-jarige vrouw uit Wijchen is dinsdagmiddag aangehouden, omdat ze een winkelverbod negeerde.

De vrouw had dat verbod, omdat ze eind vorige maand wangedrag vertoonde in verschillende winkels in Wijchen. Bij twee winkels, waaronder een supermarkt in het centrum, kreeg ze een verbod.

Een agent bezocht de vrouw thuis samen met een hulpverlener om haar te overtuigen haar gedrag aan te passen. Toch ging het weer mis, de vrouw werd gesnapt in één van de voor haar verboden winkels en verzette zich bij haar aanhouding.