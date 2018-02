Uitbreiding Lelystad Airport uitgesteld: komt van uitstel ook afstel?

ARNHEM - 'Het is niet verantwoord en ik ga het niet doen.' Dat zei minister Van Nieuwenhuizen woensdag over het uitstellen van de opening van het uitgebreide Lelystad Airport. Op haar besluit werd door de betrokken partijen verschillend gereageerd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen wendde zich tot de actievoerende groepen die tegen de uitbreiding zijn: 'Als je al deze stappen zorgvuldig wil doen, is 1 april 2019 niet realistisch en is het realistisch om uit te gaan van 2020.' 'Ik heb gezien dat als je bewoners erbij betrekt je een beter besluit krijgt. We zien nu veel verbeteringen in de aanvliegroutes.' Zo wordt er bijvoorbeeld opnieuw gekeken naar de route boven Wezep. Ook wordt er gekeken of er vanaf Teuge, bij Apeldoorn, toch nog vliegtuigen kunnen opstijgen van waaruit parachute gesprongen kan worden.

Gemengde reacties

Jules van der Weerd van actiegroep Red de Veluwe is nog niet helemaal 'om': 'Ik ben bij met het uitstel, maar tevreden is een groot woord. Er gaat nog steeds wat gebeuren in Lelystad.'

Wethouder Jop Fackeldey van de gemeente Lelystad is teleurgesteld. 'Dit is voor ons de tweede keer dat er sprake is van uitstel, dat is teleurstellend. Er zijn al verbeteringen aangebracht in de routes en ook naar de milieunormen is al opnieuw gekeken. Aan de andere kant hebben we altijd gezegd dat zorgvuldigheid gaat boven snelheid.' Wel vraagt Fackeldey zich af of de opening van het vliegveld dan meteen een jaar moet worden uitgesteld. 'Ik weet niet of het een jaar moet zijn. Als de procedures klaar zijn, hoop ik een brief te krijgen waarin staat dat we open mogen.'

Uitstel geeft lucht

Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede is gebeld door de minister en persoonlijk op de hoogte gebracht van het uitstel: 'Ik vind het goed dat de minister het contact zoekt en niet een besluit over ons uitrolt. Dat is positief. Een jaar uitstel geeft ons lucht zodat we in ieder geval kunnen kijken naar de opties die er mogelijk zijn. Het is niet normaal dat een vliegtuig zo lang laag blijft vliegen, dat moet je vermijden.' Ede gaat niet afwachten maar ook zelf deskundigen inschakelen om te kijken waar hoger gevlogen kan worden.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland laat weten blij te zijn met de 'zorgvuldige procedure' die de minister nu kiest. 'Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen periode, dan is het wel dat er erg veel verschillende belangen een rol spelen. Al die belangen en al die mensen hebben recht op goede aandacht. De minister laat met dit besluit nogmaals zien daar werk van te willen maken. Ook Gelderland heeft al eerder gepleit voor zorgvuldigheid boven snelheid.' De provincie wil een grote rol spelen in het vervolg van dit proces. 'Het gaat namelijk om een ingewikkelde, landelijke opgave waar erg veel partijen en mensen belang bij hebben.'

Van uitstel komt....

De provincie is er nog lang niet met dit uitstel. 'De minister heeft ons laten weten vast te willen houden aan de vliegroute boven Renkums Beekdal-Wageningen-Randwijk. We hebben onze twijfels geuit over de praktische haalbaarheid van deze route.' Er moet dus nog veel gesproken worden als het aan de provincie ligt.

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks is duidelijk: 'Door de geweldige inzet van inwoners maakt de minister nu een pas op de plaats. Alleen een jaar uitstel lost niets op. Het luchtruim is te vol voor nog een vliegveld en de groei van de luchtvaart staat haaks op de klimaatdoelen. Wat GroenLinks betreft wordt uitstel afstel.'

Omroep Gelderland heeft nog niet alle betrokken gemeentes, actiegroepen en organisaties kunnen spreken.

