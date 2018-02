Achterhoek krimpt later; nieuwe woningen blijven nodig

DOETINCHEM - De komende tien jaar neemt het aantal huishoudens in de Achterhoek niet af. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die in handen zijn van Omroep Gelderland. De gegevens die voortkomen uit het Achterhoek Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek worden volgende week gepresenteerd.

Pas na 2028 neemt het aantal huishoudens af. Dat is drie jaar later dan eerder werd verwacht. In de periode 2028-2038 neemt het aantal huishoudens met 2600 af.

Nieuwbouw blijft nodig

'Belangrijkste reden is dat we te maken hebben met statushouders', zegt Hans Suurmond. Hij is kennismakelaar Wonen bij de Regio Achterhoek. Uitstel van de krimp betekent ook dat er voorlopig toch nieuwe woningen nodig zijn in de Achterhoek.

Ook de aantrekkende economie zorgt voor een toename in vraag naar woningen. 'Jongeren willen het huis uit, werkgevers willen nieuwe arbeidskrachten aantrekken en die zoeken een woning in de Achterhoek.'

Hans Suurmond legt uit:

Maatwerk

'We zullen moeten blijven bouwen om aan de vraag te blijven voldoen, maar ook om een kwaliteitsslag te maken in de woningvoorraad', zegt Suurmond. Toch is het niet zo dat er nu overal maar lukraak nieuwe woningen uit de grond gestampt kunnen worden.

'Het is maatwerk. We moeten eerst kijken naar de bestaande woningvoorraad. Kunnen we die opwaarderen? Kunnen we bijvoorbeeld leegstaande schoolgebouwen, kantoren of kerken verbouwen tot woningen? Pas als dat allemaal niet meer kan, dan moeten we nieuw gaan bouwen.'

Bouwen voor sloop

Het klinkt tegenstrijdig, maar na 2028 zal er ook gesloopt moeten worden. 'Het wringt tussen de korte termijn en de lange termijn.' Voor de korte termijn komt de Achterhoek huizen tekort. Op de lange termijn zijn er een paar duizend woningen te veel. 'In veel gevallen zullen het oudere rijtjeswoningen zijn die net na de oorlog gebouwd die gesloopt moeten worden.'

Politiek moet luisteren

Met de verkiezingen voor de boeg is het woningbouwvraagstuk een heet hangijzer. De politiek moet volgens Suurmond vooral luisteren naar wat de samenleving wil. 'Dat is iets anders dan denken dat je weet hoe iets in elkaar zit.'