Aanleg rotonde uitgesteld vanwege Siberische vrieskou

VELP - De aanleg van een rotonde op de kruising met de Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp is uitgesteld. De lange vorstperiode gooit roet in het eten.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

Het was de bedoeling dat maandag met de werkzaamheden begonnen zou worden, maar door de weersverwachtingen is besloten de aanleg voorlopig af te blazen. Een nieuwe startdatum is niet bekend. Er wordt begonnen als er geen vorst meer wordt verwacht. Tot die tijd blijft de kruising open voor het verkeer. De rotonde is een onderdeel van een groter project. De Arnhemsestraatweg, tussen de Hoofdstraat en de kruising, is sinds januari afgesloten voor een opknapbeurt. Naast de rotonde moeten ook de Daalhuizerweg, Nordlaan en het deel van de Arnhemsestraatweg in de richting van Arnhem nog worden ook aangepakt. Zie ook: Siberische vrieskou op komst: volgende week -12