Bennie Jolink komt met høkschoenen

HUMMELO - Oud-Normaalzanger Bennie Jolink heeft speciale høkschoenen ontworpen. 'En niet alleen voor mijzelf, ze gaan ook op de markt komen', stelt Jolink op zijn Facebookpagina.

Jolink loopt graag op in het oog springende schoenen. De fabrikant ervan, Kops Schoenen uit Schaijk, heeft hem nu overgehaald een paar speciale schoenen te ontwerpen. Het design wordt ook gebruikt voor klompen.

Volgens RTV Oost is het nog onduidelijk wanneer de schoenen en klompen te koop zijn. Ze moeten nog worden getest. Behalve het schoeisel komt er een T-shirt met hetzelfde design.

Jolink komt met nieuwe plaat

Høken is overigens een kenmerkende kreet van Normaal. Het betekent iets als 'uit je bol gaan' of 'lol trappen'. Jolink stopte met Normaal omdat hij steeds meer last had van zijn aangeboren astma.

Inmiddels is hij in de studio bij hem thuis bezig aan een nieuwe plaat.