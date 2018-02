GemeenteBelangen Doetinchem heeft partijprogramma klaar

DOETINCHEM - Gemeentebelangen in Doetinchem presenteert het programma waarmee de partij de verkiezingen ingaat, met het doel: 'verbeteren van de leefomgeving in onze prachtige gemeente'.

In het programma zegt de partij: 'We zijn een lokale partij zonder verborgen agenda. GemeenteBelangen wil een afspiegeling zijn van de inwoners in de gemeente.

'Het maakt hierbij niet uit of je jong of oud bent, man of vrouw, of welke culturele achtergrond je hebt.Belangrijk is dat we samen werken aan een goed leefbaar en mooie gemeente Doetinchem', schrijft de partij.

