D66 Ede 'meest progressieve partij'

EDE - D66 is als meest progressieve Edese partij uit de bus gekomen bij het Kieskompas.

De stemhulp werd op 21 februari online gelanceerd. D66-lijsttrekker Stephan Neijenhuis is blij met de benoeming tot meest progressieve partij.

Neijenhuis: 'De gemeente Ede mag van ons wel wat progressiever. Wij staan voor meer individuele vrijheid, bijvoorbeeld door op te komen voor winkelen op zondag, aandacht voor LHBT-zaken en het toestaan van gereguleerde wietteelt.'

Kieskompas deelt alle Edese partijen in op een politiek spectrum van links naar rechts en van progressief naar conservatief. De meest linkse partij op binnen dat spectrum is GroenLinks.

De VVD is de meest rechtse partij en de SGP en Evenwicht zijn het meest conservatief. De stemhulp Kieskompas is vanaf 21 februari in te vullen op kieskompas.nl.

