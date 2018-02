Deel dit artikel:











PvdA: Kieskompas moet standpunten SP aanpassen Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De PvdA in Arnhem opent een frontale aanval op de SP. De partij heeft online kieshulp Kieskompas gevraagd twee standpunten van de SP aan te passen. Het gaat om de punten over armoedebeleid en over het in vaste dienst nemen van medewerkers door de gemeente.

De SP zegt daar voorstander van te zijn, terwijl die partij de afgelopen raadsperiode daar een ander standpunt over innam, aldus de PvdA. 'SP wethouder Alex Mink wilde 64 payrollers geen tijdelijk arbeidscontract geven, omdat dat de gemeente te veel geld kostte.' Pinokkio SP-wethouder Gerrie Elfrink zorgde ervoor dat alle muziekdocenten uit gemeentelijke dienst als zzp’ers aan de slag moesten, waardoor zij zo’n veertig procent van hun inkomen verloren ging, stelt de PvdA. De partij zegt dat ze de andere socialisten zelfs een prijs wil geven voor de grootste leugens: de Rode Pinokkio. De Socialistische Partij heeft nog niet gereageerd op de actie van de PvdA. Kieskompas baseert de vragen op de verkiezingsprogramma’s en niet op het stemgedrag in de gemeenteraad in de afgelopen jaren. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl