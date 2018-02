Corsoclub zet schouders eronder na tienduizenden euro's stormschade

LICHTENVOORDE - In Lichtenvoorde is vrijdagavond een benefietfeest voor corsoclub 6kamp. Tijdens de hevige storm afgelopen januari waaide hun negen meter hoge bouwtent aan flarden. De club heeft ruim 30.000 euro nodig, voor een nieuwe tent en wagen.

Op het terrein naast het clubhuis is nu vrijwel niks meer te zien, maar op foto's net na de storm is de ravage goed te zien. Gescheurd tentzeil, overal stukken steiger en een stalen constructie waar weinig meer van over is. De tent was niet verzekerd, dus de club moest weer bij nul beginnen.

Code rood

Maar de leden hebben meteen hun schouders eronder gezet. Vrij snel na de storm werd hun website omgedoopt in 'Code Rood'. Daar kan iedereen die dat wil een donatie doen. Ook zijn ondernemers in Lichtenvoorde gebeld met de vraag of ze willen sponsoren of een donatie willen doen. Vanavond is er dus een benefietfeest in café De Kruup.

Dit zijn beelden van het opruimen van de ravage na de storm:

Bart de Graaf van 6kamp hoopt dat hij de 30.000 euro bij elkaar krijgt. De plannen voor het komende bloemencorso lagen al klaar, maar zijn iets bijgesteld. 'Stel dat we door kunnen, dan hebben we minder tijd.'

Benefiet voor corsoclub Lichtenvoorde:

Mocht er eind volgende maand geen 30.000 euro op de rekening staan, dan is het voor 6kamp einde verhaal. 'Dat is misschien heel radicaal, maar wel de realiteit helaas.'