Eelco Sintnicolaas doet alles voor WK-medaille: 'Vreselijk anderen op het podium te zien'

'Ik ga vooral voor een goede meerkamp en dan is er ook kans op een medaille. Ik voel die druk niet extra doordat anderen het zeggen, maar ik weet wat ik kan. Ik heb al een meerkamp gedaan in Apeldoorn en die was stabiel. Met het ver- en hoogspringen heb ik toen ingehouden en op de 1000 meter niet het achterste van mijn tong laten zien, dat is op het WK anders en dan laat ik alles zien.'

De tekst gaat verder onder de video.

Het vertrouwen bij de Apeldoorner is groot. 'De wens voor de medaille is ook groot. Maar er strijden twaalf deelnemers voor drie medailles, die kans is dus maar 25 procent. Maar de wens is enorm. Ik voel me vreselijk als ik anderen op het podium zie staan en ik er zelf niet sta.'

Onbezorgd de baan in

En dus is het alleen nog afwachten hoe Sintnicolaas er fysiek voor staat. Hij heeft in het verleden regelmatig met blessures gekampt. 'Nu heb ik wat kleine pijntjes, waaronder mijn enkel. Ik zal hem wel voelen, maar daar maak ik me geen zorgen over. Dat is het belangrijkste. Daarnaast kreeg ik tijdens de WK atletiek in Londen kramp, maar ik doe nu ook preventieve dingen om dat te ontwijken.'

Wat doet de meerkamper dan? 'Veel drinken en voetenbaden met magnesiumzout dat wordt opgenomen door de voeten. Meer dan dat heb je niet in de hand. Ik doe nog een paar harde, snelle en intensieve trainingen en daarmee moet de vorm komen. Ik zie het positief in. Ik ga gewoon onbezorgd de baan in.'