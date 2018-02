Deel dit artikel:











Nijkerk viert honderd jaar lokale politiek: hoe zag dat er toen uit?

NIJKERK - Al honderd jaar lokale politiek in Nijkerk - een overzicht daarvan is nu te bezichtigen in het Museum Nijkerk. De aanleiding voor de expositie is de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht in Nederland.

In 1917 kregen mannen algemeen kiesrecht. Na veel protest volgden vrouwen per 1 januari 1920. In het museum is een overzicht te zien van de politiek in Nijkerk vanaf die jaren tot nu, met onder andere documenten uit de beginjaren, foto’s en krantenberichten, audiofragmenten uit de jaren 80 en filmfragmenten van Nijkerk Nieuws vanaf 1994 tot nu toe. De opening was half januari en werd bijgewoond door veel politici en oud-politici en kreeg enthousiaste reacties, schrijft het museum op zijn website. De expositie is te bezichtigen tot en met 31 mei 2018. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Museum Nijkerk is stembureau op woensdag 21 maart.